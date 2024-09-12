деревня Бахтино-Фомино, деревня Бахтино-Фомино, Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Бахтино-Фомино

Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тульской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1706Выселки, д. вл.при колодце.4683236

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Кимовский район
391099Бахтино-Фоминодеревня53°48'с.ш.38°32'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Кимовский муниципальный район, Епифанское сельское поселение
70626414136д Бахтино-Фоминодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.