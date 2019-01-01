деревня Алексеевская, деревня Алексеевская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Алексеевская

Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
2112Алексеевская, д.при оз. Пятницком.12553½82125

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Фатьяновская волость
деревня Алексеевская4231111359297729953255625010

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Фатьяновская волость
357829. АлексеевскаяМошинскоеАлексеевском озере124¼¼До ближайшего поселения: ¼. До школы: ½. До почтового отделения: 41¼. До пароходной пристани: Железно-дорожная станция "Шежма". Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 26. Не крестьянское: —. Крестьянское: 53. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Няндомский район
477853Алексеевскаядеревня61°47'с.ш.40°50'в.д.P-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Няндомский муниципальный район, Мошинское сельское поселение
11644428111д Алексеевскаядеревня

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