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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2112Алексеевская, д.при оз. Пятницком.12553½82125
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Алексеевская4231111359297729953255625010
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
357829. АлексеевскаяМошинскоеАлексеевском озере124¼¼До ближайшего поселения: ¼. До школы: ½. До почтового отделения: 41¼. До пароходной пристани: Железно-дорожная станция "Шежма". Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 26. Не крестьянское: —. Крестьянское: 53. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
477853Алексеевскаядеревня61°47'с.ш.40°50'в.д.P-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11644428111д Алексеевскаядеревня