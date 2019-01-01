деревня Бунятино, деревня Бунятино, Дмитровский, Московская область (на 2019) — Familio

Бунятино

Дмитровский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2436Бунятина, д. каз.при рч. Бунятке.181877220280

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Дмитровский уезд, Синьковская волость
580. Бунятино, деревня бывшая владельческая, при речке Безымянной, дворов 82, жителей 545, 2 лавки, 3 красильни.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Синьковская волость
Дер. Бунятино184Московско-Савеловская железная дорога, станция Дмитров. 1887Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Дмитровский район
305887Бунятинодеревня56°24'с.ш.37°15'в.д.O-37-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Дмитровский
46715000193д Бунятинодеревня

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