село Новый Тагамлык, село Новый Тагамлык, Полтавська область (на 2018) — Familio

Новый Тагамлык

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2282Новый Тагамлык (Шерстюковка, Петровка), д. вл.при рч. Тагамлыке.655075255250Заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
Д. Новый Тагамлык64Петр Стан. Джунковский19557

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Новотагамлицкая волость
402. Новый Тагамлик (Петровское, Шерстюковка), село бывшее владельческое, при речке Тагамлике, дворов 103, жителей 695, волостное правление (уездный город в 50 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Ново-Тагамликская волость
деревня Ново-Тагамлики10932661191070281529975812[...]

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Ново-Тагамлыкская волость
1.0Новый Тагамлык (Шерстюковка, Петровское) селоНово-Тагамлыкское5011511312375264961022

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18746Новий Тагамликселоцентр сільської радир-н Машівськийсільрада Новотагамлицька

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