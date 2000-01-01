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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Угален16623399147886710341901сведений нет
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
населенный пункт Угале3143741
Список населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ugāleagrāk Ventspils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=3395
Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Ugāle100193976ciemsEKS