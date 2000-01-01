посёлок Угале, посёлок Угале, Ugāles pagasts, Ventspils novads (на 2021) — Familio

Угале

Ugāles pagasts, Ventspils novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Виндавский уезд, Волость Угален
Угален16623399147886710341901сведений нет

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Вентспилсский район, Угальский сельсовет
населенный пункт Угале3143741

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ventspils novads, Ugāles pagasts
Ugāleagrāk Ventspils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=3395

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ventspils novads, Ugāles pagasts
Ugāle100193976ciemsEKS

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