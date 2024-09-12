село Будище, село Будище, Черкаська область (на 2018) — Familio

Будище

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Звенигородский уезд, Пединовская волость
495. Будыща, село бывшее владельческое, дворов 166, жителей 997, церковь православная, школа, питейный дом, 5 ветряных мельниц, 2 кирпич. зав.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Звенигородский уезд, Пединовская волость
Будища село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27278Будищеселоцентр сільської радир-н Звенигородськийсільрада Будищенська

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