деревня Килей-Казаккулово, деревня Килей-Казаккулово, Альменевский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Килей-Казаккулово

Альменевский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Курганской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Альменевский район
100173Килей-Казаккуловодеревня54°52'00"63°19'00"N-41-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Альменевский муниципальный район, Сельское поселение Казенский сельсовет
37602416111д Килей-Казаккуловодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.