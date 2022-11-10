заимка Соловьевка, заимка Соловьевка, Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Соловьевка

Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
заимка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Б. Тулунский округ, Зиминский район, Услон-Козловский сельсовет
Соловьева159заимка18504121224Русские1431434422

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