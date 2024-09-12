деревня Потапьевская Хохловка, деревня Потапьевская Хохловка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Потапьевская Хохловка

Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
913Хохловка, сц.при рч. Пете.404083389359Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Хохловская волость
383. Хохловка, сельцо бывшее владельческое, при речке Пете, дворов 132, жителей 870, волостное правление (уездный город 48. в.). В 5 верстах — винокуренный завод, паровая Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Хохловская волость
сельцо Хохловка982858712146037933953774621

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Хохловская волость
сельцо Хохловка«Потапьевское» п.-т. отделение403

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пителинский район
1177Потапьевская Хохловкадеревня54°38'с.ш.41°49'в.д.N-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пителинский муниципальный район, Потапьевское сельское поселение
61623450136д Потапьевская Хохловкадеревня

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