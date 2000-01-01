Алексеевка
Козловский уезд, Тамбовская губерния (на 1926)
- Статус
- не существует
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года
№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
304Алексеевский, поселок1922Русских: 24. Прочих: —. Всего: 24.71681394615Никифоровка: 28.