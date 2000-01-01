посёлок Алексеевка, посёлок Алексеевка, Козловский уезд, Тамбовская губерния (на 1926) — Familio

Алексеевка

Козловский уезд, Тамбовская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года

№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Дегтянскяя волость
304Алексеевский, поселок1922Русских: 24. Прочих: —. Всего: 24.71681394615Никифоровка: 28.

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