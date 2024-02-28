хутор Рачковщина, хутор Рачковщина, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Рачковщина

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Бакштовский сельсовет
х Рачковщина4

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Дубичская волость
Рачковщизна, им. (Янковского), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 199, у. гор. 47 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поречье 44 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Василишковский сельсовет
х. Рачковщина5
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