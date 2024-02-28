деревня Новоселово, деревня Новоселово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Новоселово

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
33809Новоселоводеревня60°09'с.ш.45°15'в.д.P-38-139

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Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Бобровско-Захаровской волости< Показать все
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Вершинина деревни Новоселова Бобровско-Захаровской волости Никольского уезда за участие в сельском сходе, не имея на это Показать все
Дело по прошению крестьянина Бобровско-Захаровской волости деревни Новоселова Собакина С. о предоставлении льготы его сыну Александру. 1894–1896 гг. // Гос. архив Вологод Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Городецкое сельское поселение
19630408416д Новоселоводеревня

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Бобровско-Захаровская волость
Новоселова10228

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6416Новоселовка, д. каз.при рч. Кичменге.8094152465
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