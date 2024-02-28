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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33809Новоселоводеревня60°09'с.ш.45°15'в.д.P-38-139
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Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Вершинина деревни Новоселова Бобровско-Захаровской волости Никольского уезда за участие в сельском сходе, не имея на это Показать все
Дело по прошению крестьянина Бобровско-Захаровской волости деревни Новоселова Собакина С. о предоставлении льготы его сыну Александру. 1894–1896 гг. // Гос. архив Вологод Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630408416д Новоселоводеревня
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Новоселова10228
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6416Новоселовка, д. каз.при рч. Кичменге.8094152465