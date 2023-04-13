село Конатковцы, село Конатковцы, Вінницька область (на 2018) — Familio

Конатковцы

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Сербянская волость
1033. Канатковцы, село бывшее владельческое, при речке Устрице, дворов 150, жителей 999, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2561Конатківціселор-н Шаргородськийсільрада Конатковецька

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Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Сербянская волость
Конатковцы29115393512
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