село Проваловка, село Проваловка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Проваловка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Мшанецкая волость
1306. Проваловка, село бывшее владельческое, при реке Случе, дворов 127, жителей 742, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница, винокуренный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7266Провалівкаселор-н Любарськийсільрада Пединська

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