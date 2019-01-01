посёлок Гостиловка, посёлок Гостиловка, Жуковский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Гостиловка

Жуковский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Жуковский район
68884Гостиловкапосёлок53°29'с.ш.33°41'в.д.N-36-092

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Чат по генеалогии Брянской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Жуковский муниципальный район, Летошницкое сельское поселение
15622428121п Гостиловкапоселок

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Овстугская волость
Гостиловка (хутор)5При станции Жуковка Р.-О. ж. д.
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