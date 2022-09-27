деревня Завражье, деревня Завражье, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Завражье

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Родюкинская волость
1085. Завражье, деревня бывшая государственная, при речке Анданге, дворов 12, жителей 86, лавка, дегтярный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
33238Завражьедеревня59°27'с.ш.45°52'в.д.O-38-020

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по ходатайству крестьян дер. Завражье Родюкинской волости об оставлении в их пользовании оброчной статьи, отведенной во владение переселенцев. 1911–1913 гг. // Гос. Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Завражское сельское поселение
19634420101д Завражьедеревня

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Родюкинская волость
Завражье4239½

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5485Завражье, д. каз.при колодцах.282672827
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