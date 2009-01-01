деревня Самуйловичи Дольные, Мостовский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Самуйловичи Дольные

Мостовский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Песковская волость
283. Самуйловичи-Дольные, село бывшее владельческое, при реке Зельвянке, дворов 18, жителей 218, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Песковская волость
Самуйловичи-ДольниеДеревня334152424Пески
СамуйловичиСело12152828Пески
СамуйловичиИмение37152828Пески

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Мостовский район, Пацевичский сельсовет
д Самуйловичи Дольные65

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Мостовский район, Песковский сельсовет
д. Самуйловичи Дольные75

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