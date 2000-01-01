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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2130Старая Воскресеновка, д. вл.при р. Хопре.882027126139
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Старая Воскресеновка.4894деревняВоскресеновского.74393
Жихарева Мих. Алекс., дв., «Старо-Воскресеновское».4945владельческая усадьба—8112
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
617769Старовоскресеновкасело51°24'с.ш.42°33'в.д.M-38-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20710000186с Старовоскресеновкасело