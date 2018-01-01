село Долиновка, село Долиновка, Одеська область (на 2018) — Familio

Долиновка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Постольская волость
село Постоль

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16666Долинівкаселор-н Білгород-ДністровськийМаразліївська сільська об'єднана територіальна громада
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