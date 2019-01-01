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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Чужераменской церкви. Список архивных де Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
627. Куршиевская, деревня бывшая удельная, дворов 75, жителей 381, часовня, обывательская станция
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
13Малая Куршиевская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Куршиевского90114267290557150см.см.земледелиекуст. пр.——2 часовни, земская конная станция, хлебо-запасный магазин, повив. бабка, 4 кжв. звд., кузн., смежна с погостом Чужераменским и дер. Огибаловской.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Куришевская 271деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: 46 км.Зимнее: 187 км. Летнее: 191 км.90111
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273246Куршиевскаядеревня60°34'с.ш.39°41'в.д.P-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618452181д Куршиевскаядеревня