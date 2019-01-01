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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян д. Большой Корбангской вол. Кадниковского уезда С. Иванова и Н. Матвеева на неправильный надел землей. 1875–1876 гг. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело о зачислении крестьянина д. Большая Корбангской волости Кадниковского уезда Александра Федоровича Веселова в штат канцелярских служителей Грязовецкого полицейского у Показать все
Дело о поспуплении взноса 90 рублей от крестьянина дер. Большой Корбангской волости Кадниковского уезда П. К. Смирнова за выкуп одного надела земли. 1892 г. // Гос. архив Показать все
Дело о поступлении от крестьянина дер. Большой Корбангской волости Кадниковского уезда Смирнова 89 рублей за один надел земли в этой деревне. 1893 г. // Гос. архив Волого Показать все
Дело по анонимному заявлению об уклонении от воинской службы крестьянина деревни Большой Корбангской волости Кадниковского уезда В. Ф. Смирнова. 1916–1917 гг. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 576. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 576, 578, . Издание доступно онлайн на сайте През Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Корбангской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4655Большая, д. вл.при р. Двинице.45253098103
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
33БольшаяБ. Деревен.ГеоргиевскийНеждановой454236368
4—БольшаяБ. Деревен.ГеоргиевскийДанилова454458099
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Большая (сс,скков,1 торг. зав.)3906деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.Зимнее: 85 км. Летнее: —.6772
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32907Большаядеревня59°36'с.ш.40°56'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638416111д Большаядеревня