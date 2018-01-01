село Николо-Гулак, село Николо-Гулак, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Николо-Гулак

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
897Николаевка (Гулакова), д. вл.при прудах на вершине балки Терноватой.953868210200Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Федоровская волость
278. Николаевка, деревня бывшая владельческая, при балке Терноватке и пруде, дворов 89, жителей 487, паровая мельница, столярн. маст.

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Александрийский уезд, Федоровская волость
деревня Николаевка (Гулака) (сельское общество)147322463785

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16195Миколо-Гулакселоцентр сільської радир-н Казанківськийсільрада Миколо-Гулаківська
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