село Тойкут, Волинська область (на 2018) — Familio

Тойкут

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Несухойжская волость
799. Несухойжи (Той-Кут, Воля, Осередок), местечко бывшее владельческое, при реке Турии, церковь православная, синагога, 3 еврейских молитвенных дома, богадельня, больниц Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Ковельский уезд, Несухойжская волость
местечко Несухойжи87122380141410416840998267155

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3071Тойкутселоцентр сільської радир-н Ковельськийсільрада Тойкутська

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