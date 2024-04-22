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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
584Тимофеевское (Богородицкое, Фандеево, Фаддеево), с. вл.при колодцах и прудах.25923168177Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
168. Тимофеевское (Богородицкое, Фаддеево, Фандеево), село бывшее владельческое, дворов 38, жителей 270, церковь православная, школа
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Тимофеевское (село)6Полозовские дворы Орловской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62982Фандеевадеревня53°13'с.ш.36°02'в.д.N-37-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54647407146д Фандеевадеревня