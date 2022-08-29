хутор Россошка, хутор Россошка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Россошка

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Оценочная опись водяной мельницы Лещева Антона Конановича в с. Россошки Никольской волости Нижнедевицкого уезда за 1910 год. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Никольская волость
847. Россошки, сельцо бывшее владельческое, при речке Россошке, дворов 43, жителей 260, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
617787Россошкахутор51°21'с.ш.38°54'в.д.M-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Костёнское сельское поселение
20656424111х Россошкахутор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close