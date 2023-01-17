Марьинка
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
649Марьинское, с. каз.при рч. Осиковой.19530220689629Церковь православная 1. Сельское управление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
419. Марьинское, село бывшее государственное, при речке Осиновой, дворов 280, жителей 1758, волостное правление (уездный город в 98 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6038Мар'їнкамістоцентр району, центр міської ради, місто районного підпорядкуванняр-н Мар'їнськийміська рада Мар'їнська