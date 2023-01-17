город Марьинка, город Марьинка, — Familio

Марьинка

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
649Марьинское, с. каз.при рч. Осиковой.19530220689629Церковь православная 1. Сельское управление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Марьинская волость
419. Марьинское, село бывшее государственное, при речке Осиновой, дворов 280, жителей 1758, волостное правление (уездный город в 98 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6038Мар'їнкамістоцентр району, центр міської ради, місто районного підпорядкуванняр-н Мар'їнськийміська рада Мар'їнська
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