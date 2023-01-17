Польское Ардашево
Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2638Ардашевский Выселок (Польское Ардашево), д. каз.при пруде.181892525331Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1016. Польское Ардашево, деревня бывшая государственная, дворов 96, жителей 725
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Польское-Ардашево«Стрельниковское» п.-т. отделение1811
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85256Польское Ардашеводеревня54°29'43°23'N-38-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89649436116д Польское Ардашеводеревня