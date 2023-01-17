село Ершовка, село Ершовка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Ершовка

Жирновский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1062Ершовка, с. вл.при прудах Коноваловом и Поповом.150100280615572Церковь православная 1. Завод конный. Овчарня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Николаевская волость
558. Николаевка (Ершовка), село бывшее владельческое, дворов 180, жителей 1292, волостное правление (уездный город в 150 верстах), церковь православная, 2 лавки, конский Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Жирновский район
13783Ершовкасело51°09,0' с.ш.44°20,0' в.д.M-38-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Жирновский муниципальный район, Кленовское сельское поселение
18612416116с Ершовкасело
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