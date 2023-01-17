Криконис 2
Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Крикяны, д., жит. 310 (157 м. 153 ж.), дес. 168, у. гор. 19 в., вол. пр. 4 ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Игналино 18 в.
Крикяны, им. (Масловского), жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 151, раз. см. пред.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Krikonių II k.