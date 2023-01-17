посёлок Мизур, посёлок Мизур, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019) — Familio

Мизур

Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владикавказский округ
153Мизур, с. близь р. Ардона, на левой стороне.45184154осетиныправославныеПравославная приходская церковь. Сельское правление и сельская школа. Замечательная древн. святыня Кау-дзуар.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район
53165Мизурпосёлок42°51'44°04'K-38-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский муниципальный район, Мизурское сельское поселение
90605426101п Мизурпоселок
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