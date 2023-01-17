Городище
Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3690Городищи, с. каз.при оз. Плещееве.4436132153Церковь православная 1. Близь села, на Александровой горе, ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
319. Городищи, село бывшее государственное, дворов 45, жителей 235, церковь православная, ветряная мельница, 3 ткацких светелки, маслобойня
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4297Городищи деревня14025130164
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4078Городищедеревня56°46'с.ш.38°51'в.д.O-37-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632455246д Городищедеревня