деревня Карманово, деревня Карманово, Осташевская волость, Можайский уезд (на 1913) — Familio

Карманово

Осташевская волость, Можайский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Можайский уезд
4402Карманово, д. вл.при р. Рузе.4121174270
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость
860. Карманово, деревня бывшая владельческая, при речке Рузе, дворов 23, жителей 179, сукновальня

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Можайский уезд, Осташевская волость
Дер. Карманово4262022
Усадьба Г. И. Мельникова и Брызгаловых, при д. Кармановой46620Водяная мельница.
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