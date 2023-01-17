Карманово
Осташевская волость, Можайский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4402Карманово, д. вл.при р. Рузе.4121174270Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
860. Карманово, деревня бывшая владельческая, при речке Рузе, дворов 23, жителей 179, сукновальня
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Карманово4262022
Усадьба Г. И. Мельникова и Брызгаловых, при д. Кармановой46620—Водяная мельница.