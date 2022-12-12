деревня Бешково, деревня Бешково, Плюсский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Бешково

Плюсский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1681Бешково, д. вл.при колодце.503011214
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Плюсский район
422554Бешководеревня58°33'с.ш.28°51'в.д.O-35-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Плюсский муниципальный район, Сельское поселение Лядская волость
58643455336д Бешководеревня
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