село Орловка, село Орловка, — Familio

Орловка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
373Ново-Александровка (Орловка, *Сосукан), сел. каз.при рч. Лозоватке.6222147542455
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Гальбштадтская волость
109. Орлов (Тиге), колония немцев, при реке Курудуюшане, дворов 89, жителей 773, молитвенный дом, школа, лавка, уксусн. з., кирпичный завод
Бердянский уезд, Ново-Алевсеевская волость
164. Орловка (Сусакан), селение бывшее государственное, при речке Лозоватке, дворов 201, жителей 1252, молитвенный дом, почтовая станция 3 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9563Орлівкаселоцентр сільської радир-н Приморськийсільрада Орлівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close