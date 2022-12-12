Орловка
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
373Ново-Александровка (Орловка, *Сосукан), сел. каз.при рч. Лозоватке.6222147542455Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
109. Орлов (Тиге), колония немцев, при реке Курудуюшане, дворов 89, жителей 773, молитвенный дом, школа, лавка, уксусн. з., кирпичный завод
164. Орловка (Сусакан), селение бывшее государственное, при речке Лозоватке, дворов 201, жителей 1252, молитвенный дом, почтовая станция 3 лавки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9563Орлівкаселоцентр сільської радир-н Приморськийсільрада Орлівська