Батюшково
Дмитровский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2383Батюшково, с. вл.при колодце.12123589116Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
523. Батюшково, село бывшее владельческое, при речке Скородойке, дворов 29, жителей 154, церковь православная, школа
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Батюшково135платформа Влахернская. 3 23Церковно-приходская школа, имение Ширяева и кирпичный завод Владимирова и Филиппова.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
16715Батюшковосело56°14'с.ш.37°33'в.д.O-37-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46715000153с Батюшковосело