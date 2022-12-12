Свинковка
Руновщинская волость, Полтавский уезд (на 1900)
- Статус
- не существует
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
442Свинковка, хут. казач.при рч. Свинковке.4035132368395Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
81. Свинковские, хутор бывший государственный, при речке Свинковке, дворов 134, жителей 1096, 2 питейных дома
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Свинковские хутораСвинковское козаков и казенных крестьян823186180—3797947761570