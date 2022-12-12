деревня Федьково, деревня Федьково, Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Федьково

Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Невельский уезд, Трехалевская волость
89Большое ФедьковоселениеколодецТрехалевского, православногоИ. Грибовскому, двор. , и др. , кат.6

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Невельский район
439116Федьководеревня56°10'с.ш.29°52'в.д.O-35-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Невельский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Долысская волость
58620460343д Федьководеревня
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