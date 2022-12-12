деревня Дубровка, деревня Дубровка, Спировский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Дубровка

Спировский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
8283Дубровка, с. вл.при колодце353030139121Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Горковская волость
212. Дубровка, село бывшее владельческое, дворов 31, жителей 154, церковь православная, лавка

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Раменская волость
16Дубровка 1-я (Свечинск. Общ.)271
17Дубровка 2-я (Дубровск. Общ.)141

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Спировский район
111011Дубровкадеревня57°18'34°42'O-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Спировский муниципальный район, Выдропужское сельское поселение
28652406186д Дубровкадеревня
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