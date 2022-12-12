деревня Каравай, деревня Каравай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Каравай

Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7649Пудга (Коровай, Куровай), д. каз.при рч. Каровайке.2787047153176Мельниц 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район
717531Каравайдеревня57°22'00"52°36'00"O-39-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Старозятцинское сельское поселение
94650440111д Каравайдеревня
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