село Нижняя Озеряна, село Нижняя Озеряна, Харківська область (на 2018) — Familio

Нижняя Озеряна

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Харьковский уезд
129Озерянская Пустынька (Озеряна, Озерянка), слоб. каз.при рч. Озерянке.315218085Церковь православная 1. Каплица.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Мерефянская волость
48. Озерянка, слобода бывшая государственная, при речке Озерянке, дворов 26, жителей 169, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24833Нижня Озерянаселор-н ХарківськийУтківська селищна рада
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