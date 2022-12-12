село Чичиркозовка, село Чичиркозовка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Чичиркозовка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Звенигородский уезд, Стецовская волость
520. Чичиркозовка, село бывшее владельческое, при безъимянной речке, дворов 167, жителей 850, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 11 ветряных мельниц

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Звенигородский уезд, Стецовская волость
Чичиркозовка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27307Чичиркозівкаселоцентр сільської радир-н Звенигородськийсільрада Чичиркозівська
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