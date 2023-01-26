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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1774Павловская (Малый Осередок), д.при р. Емце.1253961419
1775Никифоровская (Осередок), д.при р. Емце.12640114137Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
559. Никифоровская (Большой Осередок), деревня бывшая государственная, при речке Емце, дворов 18, жителей 108, волостное правление (уездный город в 127 верстах). В 29 вер Показать все
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Павловская Малый Осередокдер.Селецкогопри р. Емце93138Селецкому
НикифоровскаяБольш. Осередокдер.Селецкогопри р. Емце186670Селецкому