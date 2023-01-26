деревня Осередок, Холмогорский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Осередок

Холмогорский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1774Павловская (Малый Осередок), д.при р. Емце.1253961419
1775Никифоровская (Осередок), д.при р. Емце.12640114137Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Селецкая волость
559. Никифоровская (Большой Осередок), деревня бывшая государственная, при речке Емце, дворов 18, жителей 108, волостное правление (уездный город в 127 верстах). В 29 вер Показать все

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Селецкая волость
Павловская Малый Осередокдер.Селецкогопри р. Емце93138Селецкому
НикифоровскаяБольш. Осередокдер.Селецкогопри р. Емце186670Селецкому

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