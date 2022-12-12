Малые Клыки
Воскресенская волость, Казанский уезд (на 1914)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
78Малые Клыки, д. каз.при рч. Ноксе.61640119149Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
85. М. Клыки, деревня бывшая государственная, при речке Ноксе, дворов 52, жителей 295, пожарн. сар., 3 кирп. сар.
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Клыки Малые, Воскресенскойрусские438Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Кече КлыкиМалые КлыкиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.