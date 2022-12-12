деревня Малые Клыки, деревня Малые Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд (на 1914) — Familio

Малые Клыки

Воскресенская волость, Казанский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
78Малые Клыки, д. каз.при рч. Ноксе.61640119149
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Воскресенская волость
85. М. Клыки, деревня бывшая государственная, при речке Ноксе, дворов 52, жителей 295, пожарн. сар., 3 кирп. сар.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Воскресенская волость
Клыки Малые, Воскресенскойрусские438
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Кече КлыкиМалые КлыкиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
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