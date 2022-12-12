деревня Новое Рыдино, деревня Новое Рыдино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Новое Рыдино

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Устволенская волость
738. Новая и Старая Ридина (Заречья), деревня бывшая владельческая, при реке Холове, дворов 24, жителей 155, часовня, 2 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Устьволенская волость
50Новое Рыдино (дер.)1-го стана, 2-го зем. уч.Рыдинского262566601263696земледелиерека Холова.Часовня, мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
313044Новое Рыдинодеревня58°29'00"32°15'00"O-36-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Усть-Волмское сельское поселение
49614437201д Новое Рыдинодеревня
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