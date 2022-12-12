Васильево
Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2262Васильевщино (Новая Деревня), д. вл.при р. Кашме.4316145605651Заводов кожевенных 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
888. Васильевщино (Нв. Деревня), деревня бывшая владельческая, при речке Кашме, дворов 164., жителей 1493, 9 кожев. звд.
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Васильево«Пичаевская» п.-т. контора436
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
77271Васильеводеревня53°12'42°14'N-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Покрово-Васильевский сельсовет
68626475106д Васильеводеревня