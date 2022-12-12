Дровнино
Можайский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3801Дровнино, с. вл.при р. Москве.241725106137Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
206. Дровнино, село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 119, церковь православная, ветряная мельница, 3 лавки, 2 ярмарки
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
361ДровниноДеревня24294853
362ДровниноСельцо24111724Церковь, церковно-приходская школа, две ярмарки 9 мая и 6 декабря и две мелочных лавки.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39588Дровнинодеревня55°32'с.ш.35°23'в.д.N-36-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46745000358д Дровнинодеревня