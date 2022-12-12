деревня Оквад, деревня Оквад, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Оквад

Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12223Оквадское (Введенский Погост), с. каз.при р. Вычегде.753854119142Церквей православных 2.
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Айкинская волость
Оквадское С.7615

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Айкинская волость
1889. Оквадское, село бывшее государственное, при реке Вычегде, дворов 54, жителей 334, 2 церкви православных, 6 лавок, торжок 21-го ноября, Введенский.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Усть-Вымский район
169669Окваддеревня62°12'50°16'P-39-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Усть-Вымский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Вымь
87644440116д Окваддеревня
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