Оквад
Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12223Оквадское (Введенский Погост), с. каз.при р. Вычегде.753854119142Церквей православных 2.Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Оквадское С.7615
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1889. Оквадское, село бывшее государственное, при реке Вычегде, дворов 54, жителей 334, 2 церкви православных, 6 лавок, торжок 21-го ноября, Введенский.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
169669Окваддеревня62°12'50°16'P-39-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
87644440116д Окваддеревня