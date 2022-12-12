деревня Буболи, деревня Буболи, Шумилинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Буболи

Шумилинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Андреевская волость
5Буболи 1-едеревняколодецУлльского, православногоТекленвильскому сельскому обществу16
6Буболи 2-едеревняколодецУлльского, православногоТекленвильскому сельскому обществу12

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шумилинский район, Николаевский сельсовет
д Буболи21

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шумилинский район, Николаевский сельсовет
д. Буболи18
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