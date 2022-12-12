деревня Левино, деревня Левино, Усольский район, Пермский край (на 2018) — Familio

Левино

Усольский район, Пермский край (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
6614Левина (Ермолова), дер.при рч. Кондасе.423934119116Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Береговская волость
1594. Левина (Ермолова), деревня бывшая государственная, при речке Кандасе, дворов 36, жителей 190, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Усольский район
345772Левинодеревня59°35'00"56°16'00"O-40-017
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