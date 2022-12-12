село Ломовка, село Ломовка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ломовка

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1055Ломовка (Троицкое), с. вл.при рч. Ломовке.1518254703771Церковь православная 1. Училище. Ярмарка. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Ломовская волость
533. Троицкое (Ломовская Слободка), село бывшее владельческое, при речке Ломовке, дворов 302, жителей 1671, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47667Ломовкасело53°42'45°23'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Ломовский сельсовет
56643422101с Ломовкасело
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